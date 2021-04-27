Рост зарплат в госорганизациях в Беларуси отвяжут от производительности труда с 1 мая Фото: Павел МАРТИНЧИК

Изменения по зарплатам сотрудников государственных предприятий ввело белорусское правительство. Так, согласно постановлению Совмина, рост зарплат отвяжут от производительности труда с 1 мая.

В Минтруда уточнили, что новшества распространяются на государственные организации и те, в которых государству принадлежит более 50%.

Отметим, что, согласно предыдущему постановлению, на госпредприятиях нельзя поднимать номинальные начисленные среднемесячные зарплаты работникам без привязки к производительности труда. Рост возможен только тогда, когда соотношение производительности труда и зарплаты превышает отметку в 1,0.

По новому постановлению правительства госорганизации смогут повышать зарплаты работникам без привязки к производительности труда.

В частности, с 1 мая руководители госорганизаций смогут изменять размеры оплаты труда и (или) структуру заработной платы работникам в пределах общего размера оплаты труда, установленного локальными правовыми актами и трудовыми договорами.

«Данное право позволит осуществлять единовременный пересмотр размеров тарифных ставок (тарифных окладов) работников при индексации заработной платы, проводить совершенствование структуры заработной платы работников и т.п. при условии сохранения общего размера оплаты труда, установленного локальными правовыми актами и трудовыми договорами», – пояснили в Минтруда.

Кроме того, госорганизациям разрешат повышать зарплаты работников обособленного подразделения, имеющего отдельный баланс, если соотношения роста производительности труда и номинальной начисленной среднемесячной заработной платы более 1,0 в этом обособленном подразделении (а не во всей организации).

Еще одно новшество – на таких предприятиях смогут один раз за календарный год изменить показатель, по которому рассчитывают производительность труда (по согласованию с вышестоящей организацией).

В министерстве уточнили, что при расчете производительности труда в государственной организации применяется выручка от реализации продукции, товаров, (работ, услуг) или добавленная стоимость на одного среднесписочного работника.

Читайте также:

В МАРТ перечислили все «недружественные компании» и сказали, что будет с продавцами, у которых найдут «санкционку»

За реализацию запрещенных товаров к продавцам будут применяться «специальные меры» (подробности).

Почти 9 тысяч программистов и IT-предпринимателей переехали из Беларуси в Польшу

По информации польских СМИ, еще две трети сотрудников белорусского IT-сектора рассматривают Польшу для переезда (подробности).

В Минтруда рассказали о новшествах для пенсионеров в Беларуси

Вот, что могут изменить для белорусских пенсионеров к 2025 году (подробности).