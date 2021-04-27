Индийский штамм коронавируса устойчив к антителам, которые появляются у переболевших COVID-19 – ВОЗ

Индийский штамм коронавируса устойчив к антителам. Фото: pixabay

Мутации индийского варианта SARS-CoV-2 свидетельствуют о его большой заразности и устойчивости к антителам как у переболевших, так и у тех, кто сделал прививку от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным ВОЗ, в Индии нашли новые разновидности этого вируса, включая B.1.617.

«Это вариант с мутациями E484Q и L452R, который был впервые выявлен в Индии из проб, собранных 1 декабря 2020 года. Изучение данных мутаций продолжается», – рассказали в ВОЗ, сообщает агентство «РИА Новости».

Предварительные результаты исследования свидетельствуют о том, что мутация L452R способна повлиять на эффективность некоторых видов лечения моноклональными антителами. Тем временем E484Q может привести к нейтрализации антител. Получается, что антитела, которые возникают у переболевшего коронавирусом человека, не помогут в борьбе с индийскими мутациями.

Отмечается также, что индийский штамм обладает высокой степенью вирулентности (способности инфекционного агента вызывать заболевание или гибель организма. — Прим. ред.), как и варианты из Великобритании, Южной Африки и Бразилии.

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И это точка отсчета, с которой думают начать массовую вакцинацию населения (подробности).