В ГАИ объяснили, зачем фиксируют в авторежиме отсутствие техосмотра

На конец апреля количество транспорта с техосмотром уже превысило число допущенного к эксплуатации за весь прошлый год. Фото: МВД

Госавтоинспекция может фиксировать в авторежиме отсутствие техосмотра. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

«На конец апреля количество транспорта с техосмотром уже превысило число допущенного к эксплуатации за весь прошлый год. Специалисты это связывают с отменой госпошлины и введением ответственности за отсутствие допуска к участию в дорожном движении, зафиксированного в автоматическом режиме», – говорится в сообщении.

В ГАИ также объяснили, зачем фиксируют отсутствие техосмотра у машин в автоматическом режиме.

«Главная цель нововведения – это не привлекать массово людей к ответственности, а предупреждать нарушения. Поэтому 97% водителей без ТО получили предупреждение. Сами же автовладельцы стали более дисциплинированными: если в марте почти половина транспортных средств была без техосмотра, то сейчас всего 20%», – уточнили в пресс-службе.

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И заявили, что камеры, фиксирующие в потоке машины без ТО, это «не фейк» (подробности).