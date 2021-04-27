Белорусский НПЗ может остаться без российской нефти из-за санкций США - Reuters

Белорусский НПЗ может остаться без российской нефти из-за санкций США. Фото: pixabay

Российские нефтяные компания могут приостановить поставки на белорусский НПЗ «Нафтан» из-за того, что США возобновляют санкции в отношении «Белнефтехима» и девяти входящих в него предприятий. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на четыре источника, знакомые с этим вопросом.

Хотя эти санкции не затрагивают напрямую российские компании, но они обеспокоены тем, что их могут наказать, если они продолжат сотрудничать с белорусскими предприятиями.

По данным источников агентства, «Роснефть» и «Сургутнефтегаз» не планируют поставлять нефть на «Нафтан» в мае.

«Нафтан», – это один из двух нефтеперерабатывающих заводов Беларуси, его производственная мощность составляет около 200 тысяч баррелей в сутки.

Кроме «Роснефти» и «Сургутнефтегаза», сырье на белорусский НПЗ поставляют еще несколько российский компаний – это «Татнефть», «РуссНефть» и «Нефтиса» также поставляют нефть в Нафтан.

«Мы ждем решения начальства, а пока не подписываем (приказы)», – сказал источник в одной из российских нефтяных компаний.

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