Жена при разводе требовала от мужа вернуть $20 тысяч по расписке, но он заявил, что должен только две – все прояснила экспертиза

Жена при разводе требовала от мужа вернуть $20 тысяч по расписке, но он заявил, что должен только 2 Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Женщина во время раздела имущества при разводе с мужем потребовала от него вернуть ей 20 тысяч долларов, которые он взял у нее взаймы. Об этом сообщили в Государственном комитете судебных экспертиз.

Однако мужчина заявил, что брал у нее в долг всего две тысячи. Тогда его супруга показала расписку, в которой было указано, что муж занял именно 20 тысяч.

После этого мужчина потребовал провести экспертизу этого документа.

«Согласно выводам судебного эксперта в содержание записи «… получил от ... 20000 $» предоставленной на исследование расписки вносились изменения путем дописки цифры «0» между третьей цифрой «0» и символом «$», первоначальное содержание записи – «… получил от … 2000 $».

В комитете добавили, что для восстановления истины можно обратиться к судебным экспертам ГКСЭ для проведения технической экспертизы документов.

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