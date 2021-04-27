Жена при разводе требовала от мужа вернуть $20 тысяч по расписке, но он заявил, что должен только две – все прояснила экспертиза

Жена при разводе требовала от мужа вернуть $20 тысяч по расписке, но он заявил, что должен только 2
Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
Женщина во время раздела имущества при разводе с мужем потребовала от него вернуть ей 20 тысяч долларов, которые он взял у нее взаймы. Об этом сообщили в Государственном комитете судебных экспертиз.
Однако мужчина заявил, что брал у нее в долг всего две тысячи. Тогда его супруга показала расписку, в которой было указано, что муж занял именно 20 тысяч.
После этого мужчина потребовал провести экспертизу этого документа.
«Согласно выводам судебного эксперта в содержание записи «… получил от ... 20000 $» предоставленной на исследование расписки вносились изменения путем дописки цифры «0» между третьей цифрой «0» и символом «$», первоначальное содержание записи – «… получил от … 2000 $».
В комитете добавили, что для восстановления истины можно обратиться к судебным экспертам ГКСЭ для проведения технической экспертизы документов.
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