Шокирующее фото. В Лепеле нога мужчины попала во фрезу мотоблока

Нога мужчины попала в фрезу мотоблока - на помощь пришли спасатели. Фото: МЧС.

Несчастный случай произошел около 18 вечера 26 апреля в Лепеле. Мужчина работал с мотоблоком на приусадебном участке, и его ногу зажало фрезой.

Уже через несколько минут после того, как поступил вызов, спасатели прибыли на место происшествия. Там уже была бригада медиков. Врачи оказали пострадавшему мужчине первую помощь – наложили на ногу жгут.

Чтобы освободить зажатую фрезой ногу, потребовалось разобрать мотоблок и снять с него режущие элементы. Это сделали начальник смены Вадим Пачковский и старший пожарный Максим Тухто, сообщает пресс-служба МЧС. Мужчину увезли в больницу.

Похожий случай произошел недавно в Ивацевичском районе. Чтобы освободить зажатые фрезой ноги мужчины, сотрудникам МЧС пришлось делать подкоп под мотоблок.

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