Фотофакт. Холостяк из Бреста написал на машине необычное объявление о знакомстве

Интересно, завидный жених заманивает невест кулинарными способностями, или просто хвастается? Фото: БрестСити.

Автомобиль с необычным объявлением о знакомстве разъезжает по улицам Бреста. Фото авто разместил БрестСити.

На заднем стекле автомобиля владелец-холостяк написал: «Варю борщи, готовлю салаты – не женат…». Правда, особо придирчивые могут усомниться, что мужчина пытается привлечь потенциальных невест своими кулинарными способностями. Может, он просто хвастается? Мол, и свободен, и вкусные обеды сам себе готовлю.

Креативные брачные объявления на автомобилях в Бресте не редкость. Так, «Комсомолка» рассказывала в 2013 году о молодом человеке по имени Руслан, который на заднем стекле своего авто написал объявление о продаже машины, а рядом сделал приписку: «Ищу жену. Номер тот же». Парень рассказал, что его завалили звонками и смс-ками. Молодому человеку даже предлагали купить жену.

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