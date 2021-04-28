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Общество28 апреля 2021 8:46

Ученые назвали антибиотики, которые мешают COVID-19 проникать в клетки человеческого организма

Эти антибиотики используются для лечения заболеваний дыхательной системы
Наталья ПАРТОЛИНАНаталья ПАРТОЛИНА
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Ученые выяснили, какие антибиотики могут помешать ковиду.

Ученые выяснили, какие антибиотики могут помешать ковиду.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Исследователи из Университета Валенсии и Национального центра биотехнологии определили, какие антибиотики, которые используются для лечения заболеваний дыхательной системы, препятствуют проникновению коронавируса в клетки человеческого организма. Об этом пишет Медицина и Наука со ссылкой на Journal of Chemical Information and Modeling.

Исследователи работали с препаратами кларитромицин и азитромицин. Оказалось, что эти известные препараты могут дезактивировать спайковый белок, и тем самым предотвращают проникновение вируса в клетку.

Азитромицин ранее уже отмечали как один из препаратов, который может быть использован для лечения больных ковидом. В ближайшее время исследователи проведут клинические испытания кларитромицина для лечения больных. Испытания пройдут в Мадриде, в Клинической больнице Сан-Карлос.

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