Молодая женщина заразила мужчину из Солигорского района ВИЧ, следователи ищут других мужчин, которые могут быть в опасности

Женщина два года встречалась с мужчиной и заразила его ВИЧ - она знала, что инфицирована. Фото: Дарья ПУТЕЙКО

28-летнюю женщину подозревают в заражении мужчины ВИЧ-инфекцией. Уголовное дело расследует Солигорский районный отдел Следственного комитета.

Женщина состояла на учете с диагнозом ВИЧ-инфекция с 2010 года и знала, что за поставление другого человека в опасность заражения предусмотрена уголовная ответственность. Два года она встречалась с мужчиной. У влюбленных не раз была интимная близость, но средств защиты они не использовали. Это было в 2011-2012 годах, а через несколько лет мужчина узнал, что заразился ВИЧ.

Женщина, в отношении которой возбуждено уголовное дело, сейчас отбывает наказание за хищение.

-Следователем изъяты и изучаются медицинские документы подозреваемой, устанавливается иные лица, которые могли быть поставлены ею в опасность заражения вирусом иммунодефицита человека, - рассказала официальный представитель УСК по Минской области Елена Крупенина.

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