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Задержанным в сауне в Жодино дали от 15 до 25 суток административного ареста. На мужчин и женщин были составлены протоколы по статье 24.23 КоАП – Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. Суды прошли во вторник, 27 апреля и длились до позднего вечера. Всего осудили девять человек из 20 задержанных.

- Мы приехали в суд к 10 утра, но процессы начались лишь ближе к концу рабочего дня. Те, на кого был составлен протокол впервые, получили по 15 суток ареста. Это четыре человека. В их числе была девушка и сын хозяйки сауны. У парня, кстати, на 27 апреля была назначена операция. Его должны были оперировать, но он остался в изоляторе, - рассказала порталу tut.by супруга одного из задержанных.

Еще троим задержанным, у которых ранее уже имелся административный арест, дали по 25 суток.

- У моего сына сегодня день рождения. По этой причине нам пришлось около восьми вечера уехать из суда, чтобы организовать ему небольшой праздник. Когда мы уходили, процесс над восьми задержанными еще не закончился. Я не знаю, какое наказание ему вынесли. Пока неизвестно, когда будут судить тех, на кого составили протоколы и отправили домой, - рассказала женщина.

Позже выяснилось, что и он получил 25 суток ареста.

По информации правозащитников, всего были осуждены девять человек. Среди них Юрий Шестак, Евгений Литвинов, Василии Овчаренко, Артем Крот и Соня Ермочонок получили по 15 суток ареста, а Алексей Козлов, Евгений Шелепень, Станислав Репкин, Александр Ковалев – по 25 суток ареста.

Напомним, что в воскресенье, 25 апреля, 20 человек задержали в сауне в Жодино.

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