В Волковыске мужчина зашел в магазин и убил себя ножом из колбасного отдела

Мужчина убил себя в магазине, взяв нож из колбасного отдела. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Волковыске мужчина совершил суицид в магазине. Как пишет volkovysk.by, это произошло в понедельник, 26 апреля, около 15 часов, в магазине «Зарница» по улице Боричевского.

Мужчина зашел в магазин и схватил нож, лежащий на прилавке колбасного отдела. Этим ножом он несколько раз ударил себя в область сердца. От полученных травм мужчина умер.

Погибшему мужчине было 37 лет.

Подробности происшествия уточняются. По факту самоубийства Волковысским РОСК проводится проверка, сообщает издание.