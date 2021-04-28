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Общество28 апреля 2021 9:53

В Волковыске мужчина зашел в магазин и убил себя ножом из колбасного отдела

Самоубийца несколько раз ударил себя ножом в область сердца
Наталья ПАРТОЛИНАНаталья ПАРТОЛИНА
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Мужчина убил себя в магазине, взяв нож из колбасного отдела.

Мужчина убил себя в магазине, взяв нож из колбасного отдела.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Волковыске мужчина совершил суицид в магазине. Как пишет volkovysk.by, это произошло в понедельник, 26 апреля, около 15 часов, в магазине «Зарница» по улице Боричевского.

Мужчина зашел в магазин и схватил нож, лежащий на прилавке колбасного отдела. Этим ножом он несколько раз ударил себя в область сердца. От полученных травм мужчина умер.

Погибшему мужчине было 37 лет.

Подробности происшествия уточняются. По факту самоубийства Волковысским РОСК проводится проверка, сообщает издание.

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