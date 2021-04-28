В Петрикове двое малышей отравились таблетками – они в реанимации в тяжелом состоянии

В Петрикове двое малышей отравились таблетками. Фото: pixabay.com

В Петрикове двое детей двух и трех лет отравились таблетками. Об этом сообщает издание «Петрыкаўскія навіны».

В четверг, 22 апреля, в милицию поступило сообщение из районной больницы о том, что в реанимационное отделение с острым отравлением поступило двое детей – двух и трех лет.

Удалось установить, что мама малышей ненадолго оставила их одних. Когда она вернулась, то увидела, что дети съели лекарства, в составе которых есть наркотические вещества.

На данный момент дети в реанимации. Врачи оценивают их состояние как критическое.

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