В Петрикове двое малышей отравились таблетками – они в реанимации в тяжелом состоянии

В Петрикове двое малышей отравились таблетками. Фото: pixabay.com
В Петрикове двое детей двух и трех лет отравились таблетками. Об этом сообщает издание «Петрыкаўскія навіны».
В четверг, 22 апреля, в милицию поступило сообщение из районной больницы о том, что в реанимационное отделение с острым отравлением поступило двое детей – двух и трех лет.
Удалось установить, что мама малышей ненадолго оставила их одних. Когда она вернулась, то увидела, что дети съели лекарства, в составе которых есть наркотические вещества.
На данный момент дети в реанимации. Врачи оценивают их состояние как критическое.
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