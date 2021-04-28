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Общество28 апреля 2021 10:30

Маме Сергея «Хлопотное дельце» дали 30 суток ареста

Ранее ее сыну Сергею Миронову дали 30 суток ареста
Инна КОРСАК
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Маме Сергея «Хлопотное дельце» дали 30 суток ареста

Маме Сергея «Хлопотное дельце» дали 30 суток ареста

Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Маме Сергея Миронова, 61-летней Светлане Чепурко, дали 30 суток административного ареста. В пятницу, 23 апреля, ее дело отправили на доработку, а в воскресенье, 25 апреля, должны были отпустить из изолятора временного содержания по истечении 72-часов. Но позже выяснилось, что Светлане все-таки дали 30 суток административного ареста, об этом сообщили правозащитники в телеграм-канале «Вясна назiрае».

Правозащитники предположили, что скорее всего на женщину были составлены новые протоколы.

Ранее ее сыну Сергею Миронову дали 30 суток административного ареста.

Напомним, что Сергея и его маму задержали 22 апреля в микрорайоне «Малиновка». В ГУВД сообщили, что в милицию начали звонить люди и жаловаться, что что группа граждан в районе проспекта Любимова нарушает общественный порядок.

Пес Феликс пока живет у соседей. Фото: скриншот с видео "Радыё Свабода"

Мама с Сергей живут вдвоем и воспитывают пса-дворняжку Феликса. На время их отсутствия собака будет жить у соседей.

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