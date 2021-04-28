Видеофакт. В Мозыре сотрудник ГАИ спас тонущего мужчину - тот прыгнул в воду, чтобы убежать от ГАИ

Мужчина едва не утонул, пытаясь уплыть от ГАИ, инспектор ГАИ его и спас. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

В Мозыре сотрудникам ГАИ пришлось вытаскивать пьяного бесправника из реки. В реку мужчина попал по собственной воле- собирался вплавь скрыться от инспекторов.

История произошла 24 апреля около 22.35,рассказали в ГАИ УВД Гомельского облисполкома. Сотрудники ГАИ обратили внимание на «Форд», который на большой скорости несся по улице с выключенными фарами. Инспекторы подали сигнал остановиться, но водитель его проигнорировал и поехал в сторону площади Ленина. Пытаясь оторваться от преследования, он продолжал нестись с огромной скоростью и нарушал правила. В конце концов машина нарушителя врезалась в бордюрный камень. Тогда он выскочил из машины и побежал к реке, а потом, прыгнув в Припять, поплыл.

Один из сотрудников ГАИ также прыгнул в реку и доплыл до нарушителя, который уже начал терять силы и стал тонуть. Милиционер схватил мужчину за одежду и вытащил на берег. Это оказался 27-летний житель Речицкого района. Мужчина был пьян, кроме того, у него не было водительских прав. Инспекторы ГАИ составили четыре протокола.

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