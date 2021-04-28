Фотофакт. В одном из торговых центров Минска уже обустраивают прививочный центр против COVID-19

В одном из торговых центров Минска уже обустраивают прививочный центр против COVID-19. Фото: tut.by

В Минске в торгово-развлекательном центре «Экспобел» начали обустраивать прививочный центр от коронавируса. Об этом сообщает портал tut.by.

Монтаж уже начался. В ТРЦ «Экспобел» рассказали, что прививочный центр заработает уже в ближайшее время. И добавили, что для того, чтобы организовать процесс было закуплено все необходимое оборудование.

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