Мужчина в Минской области насмерть забил жену, а сказал, что ее сбила машина

Муж бил жену руками, ногами и кочергой. Фото: ГКСЭ.

Следственное управление УСК по Минской области завершило расследование дела о жестоком убийстве и истязании в Крупском районе.

Трагедия произошла в ночь с 16 на 17 ноября 2020 года в г.п. Холопеничи Крупского района. 46-летний мужчина поссорился с женой и жестоко избил ее.

-Нанес жене многочисленные удары в область жизненно важных органов руками, ногами, а также кочергой, - рассказала главный специалист по работыесо СМИ управления ГКСЭ по Минской области Анна Адашкевич.

Женщина умерла в реанимации на следующий день. Кстати, сам мужчина не озаботился тем, чтобы вызвать медиков. На следующий день после инцидента избитую женщину обнаружили коллеги, они и позвонили в скорую.

Для правоохранительных органов мужчина придумал версию, что супругу сбила машина.

-Он сообщил, что, обнаружив женщину, отвел ее домой, где нанес удары, разозлившись, что она в нетрезвом состоянии, - рассказала официальный представитель УСК по Минской области Елена Крупенина.

В реанимации женщина успела сказать врачам, что ее избил муж.

Оказалось, что избивал он ее систематически. Следствие установило, что только с сентября 2019 по сентябрь 2020 мужчина избивал супругу не менее шести раз. Знакомые часто видели ее избитой, но она боялась обращаться в милицию.

Эксперты установили, что в момент совершения преступления мужчина не был в состоянии аффекта и понимал, что делает.

-Действия мужчины квалифицированы по п.6 ч.2 ст.139 (убийство, совершенное с особой жестокостью) и по ч.1 ст.154 (истязание) Уголовного кодекса Республики Беларусь,- рассказала Елена Крупенина. - К обвиняемому применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы прокурору для направления в суд.

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