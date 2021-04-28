В Федерации футбола спустя месяц объяснили разгромное поражение от Бельгии. Фото: Reuters

В Федерации футбола спустя месяц пояснили разгромное поражение от Бельгии – 0:8.

- Если вернуться к очень больному поражению от Бельгии…Если здесь говорить более профессионально и детально, то это был третий матч за шесть дней. Перед этим было две сложные игры. К примеру, игра против Эстонии проходила на очень тяжелом поле. К сожалению, в нашей сборной не нашлось резервистов, которые могли бы заменить игроков основного состава. Что касается бельгийцев, то они обновили состав и ничего не потеряли в качестве, - приводит слова глава технического департамента АБФФ Дмитрий Касенка издание «Наша нiва» со ссылкой на телеканал «Беларусь 1».

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