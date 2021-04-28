Глава Конституционной комиссии: «На сегодняшний день нет необходимости менять форму правления на парламентскую или президентско-парламентскую»

Глава Конституционной комиссии заявил, что в Беларуси на сегодняшний день нет необходимости менять форму правления на парламентскую или президентско-парламентскую. Фото: БелТА

Глава Конституционной комиссии Петр Миклашевич, 28 апреля, в среду, на третьем заседании КС заявил, что в Беларуси на сегодняшний день нет необходимости менять форму правления на парламентскую или президентско-парламентскую. Его слова приводит БелТА.

- В Беларуси на данный момент нет необходимости менять форму правления на парламентскую или же президентско-парламентскую. Прошедший 25-летний период лишь подтвердил эффективность и состоятельность функционирования института президентства, - подчеркнул Миклашевич.

Он добавил, что ряд полномочий президента предлагается закрепить за правительством, а также расширить полномочия премьер-министра.

- Предлагается расширить полномочия премьер-министра, усилив его роль в формировании правительства путем внесения президенту предложений, которые касаются структуры правительства, назначений на должность заместителей премьер-министра, министров и других членов правительства, - рассказал Миклашевич.

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