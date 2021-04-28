В Гродно вакцинируют от ковида на рабочих местах: мобильные бригады медиков выезжают на предприятия

В Гродно начали прививать от ковида на предприятиях. Фото: Гродно+

В Гродно мобильные бригады из поликлиник начали выезжать на предприятия, чтобы вакцинировать людей не отходя далеко от рабочих мест. Первым пунктом в этом маршруте стал Гродненский механический завод, сообщает телеканал Гродно+.

На заводе работает 186 человек, из них 27 уже переболели коронавирусом. На вакцинацию пришли 28 человек, в том числе и некоторые из тех, кто уже переболел. Ее провели медики 5-й поликлиники. Прививали российской вакциной "Спутник V" белорусского розлива.

В ближайшее время мобильные бригады проедут и по другим предприятиям Гродно. Всего же в Гродно и районе предполагается привить порядка 240 тысяч человек.

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