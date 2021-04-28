В Минэнерго раскрыли подробности ЧП с сайтом БелАЭС 25 апреля

Проблемы с доступом на официальный сайт БелАЭС возникли из-за подмены IP-адреса. Фото: Минэнерго

Проблемы с доступом на официальный сайт БелАЭС возникли из-за подмены IP-адреса. Об этом заявили в пресс-службе Министерства энергетики.

«Для вброса недостоверной информации злоумышленники создали фишинговую страницу с атрибутами сайта БелАЭС, куда перенаправлялись пользователи сайта станции», – говорится в сообщении Минэнерго.

При этом в министерстве подчеркнули, что работа самого официального сайта БелАЭС не нарушалась.

«По факту обнаружения подмены IP-адреса фишинговая страница была заблокирована. Устанавливаются причастные к инциденту лица», – добавили в пресс-службе.

В связи с тем, что сайт БелАЭС не размещен на серверах станции, инцидент не представляет угрозы для ее информационных систем.

Также в Минэнерго отметили, что на БелАЭС действуют комплексные меры по обеспечению информационной безопасности.

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