В Минэнерго раскрыли подробности ЧП с сайтом БелАЭС 25 апреля

Проблемы с доступом на официальный сайт БелАЭС возникли из-за подмены IP-адреса. Фото: Минэнерго
Проблемы с доступом на официальный сайт БелАЭС возникли из-за подмены IP-адреса. Об этом заявили в пресс-службе Министерства энергетики.
«Для вброса недостоверной информации злоумышленники создали фишинговую страницу с атрибутами сайта БелАЭС, куда перенаправлялись пользователи сайта станции», – говорится в сообщении Минэнерго.
При этом в министерстве подчеркнули, что работа самого официального сайта БелАЭС не нарушалась.
«По факту обнаружения подмены IP-адреса фишинговая страница была заблокирована. Устанавливаются причастные к инциденту лица», – добавили в пресс-службе.
В связи с тем, что сайт БелАЭС не размещен на серверах станции, инцидент не представляет угрозы для ее информационных систем.
Также в Минэнерго отметили, что на БелАЭС действуют комплексные меры по обеспечению информационной безопасности.
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