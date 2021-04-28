Профсоюз нефтехимической отрасли выступил против санкций США. Фото: БелТА

Профсоюз нефтехимической отрасли выступил против санкций США. В заявлении Белхимпрофсоюза от более 140 тысяч трудящихся написано о том, что от призывающих из-за рубежа ввести санкции, остановить производства, пострадают в первую очередь трудовые коллективы и их семьи. Об этом сообщает БелТА.

- Потеря рынков сбыта по причине невыполнения своих обязательств по контрактам и снижение доходов предприятий приведет в невозможности выполнения нанимателями действующих норм коллективных договоров, сокращению численности персонала, снижению соцгарантий ветеранов, молодежи и женщин. Это гарантии не только для работников данных производств, но также и для учителей, врачей, пенсионеров, студентов, граждан, которые нуждаются в социальной госзащите. Кого же в первую очередь затронут санкции и кому это будет выгодно, - говорится в заявлении.

В заявлении также профоюз подчеркивает, что действующая в Беларуси система соцпартнерства, Трудовой кодекс и пенсионное законодательство за работу в особых условиях труда делают белорусских работников защищенными, «в отличие от работников многих других стран ближнего и дальнего зарубежья».

- Профсоюзы во многих странах мира, их активисты и сегодня продолжают вести борьбу за те достижения, которые есть у сотрудников наших предприятий. При этом, в условиях распространения коронавирусной инфекции, закрытия границ, приостановки производств и снижения дохода трудящихся во многих странах мира, что касается Беларуси, то не было резкого экономического спада, сокращения рабочих мест и свертывания соцпрограмм на местах. Система соцпартнерства позволила сохранить почти все предусмотренные коллективными договорами дополнительные льготы и гарантии, - написано в заявлении.

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