Стало известно, как именно малыши из Петрикова отравились таблетками и что с ними сейчас

Снимок носит иллюстративный характер. Фото: from-ua.com

В УВД Гомельского облисполкома рассказали, что двое малышей из Петрикова, которые были доставлены в больницу с отравлением и находились в реанимации, уже дома. В ведомстве рассказали, как именно все произошло.

- Двое малышей – двух и трех лет съели таблетки, которые применяются при артериальной гипертензии, хронической сердечной недостаточности. Как рассказала мама малышей, все произошло в тот момент, когда она вышла на несколько минут в туалет. Детям смогли оказать своевремменую медицинскую помощь. Они были выписаны домой уже 26 апреля, в понедельник, - пояснил порталу tut.by официальный представитель УВД Виталий Пристромов.

На данный момент сотрудниками ИДН Петриковского РОВД проводится проверка.

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