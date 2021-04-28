Еще четыре Telegram-канала и Telegram-чат «Лида 97%» признаны экстремистскими в Беларуси

Еще четыре Telegram-канала признаны экстремистскими в Беларуси. Фото: pixabay

Суд Железнодорожного района Витебска 27 апреля признал материалы четырех Telegram-каналов экстремистскими. Об этом сообщили в УВД Витебского облисполкома.

«В число Telegram-каналов с экстремистскими материалами вошли "Орша 97%", "Новополоцк и Полоцк 97%", "Партизаны", "Vitebsk_Юг". В них публиковались сообщения с призывами воспрепятствовать законной деятельности государственных органов», – заявили в УВД.

Там также рассказали, что на этих Telegram-каналах подстрекали к массовым беспорядкам, вандализму, блокированию движения на автомобильных трассах и железнодорожных путях.

«Материалы данных каналов содержали угрозы применения насилия и повреждения имущества представителей органов государственной власти, включая сотрудников органов внутренних дел, судей. В мессенджерах пользователи оставляли оскорбительные комментарии, разжигающие вражду и рознь по политическим и идеологическим мотивам», – добавили в УВД.

В настоящее время личности администраторов этих ресурсов устанавливают. Также проводится проверка причастности этих каналов к организации экстремистской и протестной деятельности.

Кроме того, позже в пресс-службе МВД сообщили, что Telegram-чат «Лида 97%» признан экстремистским. Такое решение было принято 27 апреля судом Лидского района. Основанием для этого стали материалы ГУБОПиК МВД.

«В сообществе систематически размещались оскорбления представителей правоохранительных органов, госслужащих и членов их семей. Также для дестабилизации общественно-политической ситуации в Беларуси участники регулярно призывали к массовым беспорядкам, уличным протестам, хулиганствам, вандализму, сопротивлению милиционерам, блокированию движения на автомобильных и железных дорогах», – пояснили в пресс-службе.

Теперь за публикацию (репост) информации из указанного интернет-ресурса предусмотрена административная ответственность и наказание вплоть до ареста.

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