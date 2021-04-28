В компании Nivea прокомментировали запрет продукции в Беларуси Фото: Инна КОРСАК

В компании Nivea прокомментировали запрет продукции в Беларуси. Об этом сообщает издание «Сильные новости» со ссылкой на агентство РИА Новости.

- Мы приняли к сведению постановление и установленный перечень товаров, которые запрещены к ввозу и реализации на территории Беларуси. Да, мы подтверждаем, что на данный момент продукцию Biersdorf нельзя ввозить в Беларусь, - подчеркнули в концерне Biersdorf, который владеет торговой маркой Nivea.

В концерне выразили сожалению по причине того, что не смогут обслуживать своих белорусских клиентов.

На данный момент в компании на данный момент отказались оценивать возможный ущерб от запрета на реализацию товаров.

Напомним, что 25 апреля правительство установило перечень товаров, которые запрещены для ввоза и реализации в Беларуси. В список попали Nivea, Eucerin, Liqui Moly, Skoda и другие.

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