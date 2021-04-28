Ролик с Марией Колесниковой и видео протестов в Беларуси показали на концерте в Москве

Марию Колесникову задержали 8 сентября Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Видеообращение Марии Колесниковой, которое она записала на случай своего задержания, показали на концерте в Москве. Также зрители увидели кадры минских протестов. Соответствующее видео опубликовано в Telegram.

Видео с Колесниковой показали во время выступления рэпера Noize MC. Сам концерт состоялся 27 апреля в честь 11 дня рождения российского телеканала «Дождь».

Когда на сцене был Noize MC, то на экране появилось видео с Марией Колесниковой, где она рассказывает о том, что история штаба Виктора Бабариков, участницей которого она тоже была, это история со счастливым концом.

«Если вы смотрите это видео, значит, меня арестовали. Но я уверена, что мне сейчас не страшно. Надеюсь, что не страшно и вам. История о штабе Виктора Бабарико и обо всех честных людях, которые хотят перемен к лучшему, – это история со счастливым концом. Вернее, это бесконечное счастье», – сказала на кадрах Колесникова.

Напомним, что в настоящее время она находится за решеткой. Ей предъявили обвинение по ч.3 ст. 361 УК (Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь).