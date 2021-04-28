В Гомеле неизвестные заминировали технический университет имени Сухого – проводилась эвакуация студентов

В Гомеле неизвестные заминировали технический университет имени Сухого. Фото: "Сильные Новости"

В Гомеле 28 апреля, в среду, неизвестные заминировали Гомельский государственный технический университет имени П. О. Сухого. Об этом проинформировали в УВД Гомельского облисполкома.

- В милицию 28 апреля поступило сообщение о том, что в Гомельском государственном техническом университете находится взрывное устройство. На место выехали саперно-технические службы. Проводятся проверочные мероприятия, - прокомментировали в ведомстве.

И добавили, что студенты и преподаватели были эвакуированы из университета.

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