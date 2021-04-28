Тепло возвращается: синоптики рассказали, какая погода будет в Беларуси 29 апреля

Теплая погода возвращается в Беларусь Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Теплая погода возвращается в Беларусь. Так, 29 апреля в некоторых районах будет до +18°С. Об этом сообщили в Белгидромете.

В четверг прогнозируется переменная облачность, осадков почти не будет, только во второй половине дня по западу республики пройдут небольшие кратковременные дожди.

Кроме того, ночью и утром в некоторых районах ожидается слабый туман. Ветер будет южный, юго-восточный 3-8 м/с, днем местами порывы до 12 м/с.

Ночью столбики термометров покажут от -2°С до +4°С. Днем будет по-весеннему тепло: от +11°С по северо-востоку до +18°С по юго-западу страны.

Читайте также:

В небе под Минском 24 апреля заметили редкий вид облаков

Облака могут являться предвестниками опасности (подробности).