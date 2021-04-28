Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 28 апреля 2021 года: достигли психологического рубежа в 355 тысяч заболевших, а за сутки еще +1255 и 10 умерших

В Беларуси продолжают регистрировать случаи заражения корнавирусом. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Стало известно, сколько еще человек заразились коронавирусом за сутки на среду, 28 апреля. Обновленную статистику опубликовала пресс-служба Минздрава в официальном телеграм-канале.

Так за сутки коронавирус подтвердился еще у 1 тысячи 255 человек. С этими данными был достигнут еще один психологический рубеж по заболеваемости: 355 тысячи 924 заболевших за все время пандемии.

Также на 28 апреля их больниц были выписаны 1 тысяча 198 пациентов, переболевших COVID-19.

- Всего, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы выздоровели 346 тысяч 148 пациентов, у которых был подтвержден короноавирус, - уточнили в Минздраве.

К сожалению обновилась и официальная статистика смертности: умерли еще 10 человек. С начала пандемии Минздрав сообщил о 2 тысячах 522 умерших в Беларуси пациентов с выявленным коронавирусом.

Продолжают в Беларуси проводить тестирование на коронавирус. За прошедшие сутки выполнено более 17,47 тысячи тестов, а за весь период уже свыше 5,815 миллиона исследований.

Также белорусский Минздрав сообщил официальные данные по вакцинации.

- По состоянию на 27 апреля более 270,5 тысячи человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, а более 93,5 тысячи человек прошли полный курс вакцинации, - прокомментировали в пресс-службе.

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