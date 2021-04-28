Случай туберкулеза у учителя зарегистрировали в одной из минских школ

Учитель одной из школ Минска заразился туберкулезом. Фото: pixabay

У учителя одной из школ Минска нашли туберкулез. Об этом сообщили в Минздраве.

По словам специалистов министерства, зараженный педагог не посещал школу с февраля этого года, однако по нормативным актам министерства при регистрации туберкулеза обязательно нужно провести комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий по месту работы (воспитания, учебы) и месту жительства заболевшего.

«В комплекс мер включены – разобщение источника инфекции и лиц, находившихся в контакте, проведение дезинфекционных мероприятий, выявление лиц, находившихся в контакте с заболевшим, проведение клинических и лабораторных исследований данным лицам», – рассказали в Минздраве.

Там отметили, что взрослым, которые были в контакте с заболевшим туберкулезом, назначают прохождение флюорографического обследования и других методов диагностики.

«Детям проводят туберкулинодиагностику (проба Манту). Проба Манту – не прививка, а диагностический кожный тест», – добавили в Минздраве.

На данный момент специалисты выявили круг контактных лиц, им назначили необходимое медицинское обследование.

В школе провели заключительную дезинфекцию.

Добавим, что туберкулез - это широко распространённое в мире инфекционное заболевание человека и животных. Классические симптомы туберкулёза лёгких – длительный кашель с мокротой, иногда с кровохарканьем, появляющимся на более поздних стадиях, длительная субфебрильная температура, лихорадка, слабость, ночная потливость, пониженный аппетит и, как следствие, значительное похудение.

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