С 1 мая в Беларуси поднимут бюджет прожиточного минимума: вот что вырастет вместе с ним

Бюджет прожиточного минимума увеличивается в Беларуси с 1 мая. Фото: Надежда БУТОВИЧ

В Минтруда и соцзащиты постановили увеличить с 1 мая бюджет прожиточного минимума, документ опубликован на сайте Национального правового портала.

Уже со следующего месяца бюджета прожиточного минимума в Беларуси вырастет до 273,27 белорусского рубля. Это на 10,4 рубля больше, чем это было установлено в феврале-апреле.

С ростом БПМ в Беларуси вырастут пособия на детей и ряд других социальных выплат.

Ежемесячное пособие на детей от 3 до 18 лет на период воспитания ребенка до 3 лет вырастет до 136,64 белорусского рубя. Столько же будут выплачивать семьям с детьми из отдельных категорий, кроме семей с детьми-инвалидами, так как им выплачивать будут больше - 191,28 белрубля.

Вырастут и пособия по уходу за ребенком-инвалидом в зависимости от степени утраты здоровья, и пособия на детей с ВИЧ.

Изменится и единовременное пособие для женщин в связи с рождением ребенка: 273,27 белорусского рубля. Его получают женщины, вставшие на учет до 12 недель беременности.

Также с 1 мая в Беларуси вырастет и единовременное пособие на рождение первого ребенка: 2 732,7 белорусского рубля. Оно увеличиться сразу на 104 рубля. При рождении второго и последующих детей единовременно будут выплачивать уже на 145 с лишним рублей больше - 3825,78 белорусского рубля.

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