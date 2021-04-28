В Кремле прокомментировали возможность для Лукашенко приехать на парад 9 мая в Москву. Фото: president.gov.by

Россия не направляла специальных приглашений гостям из других государств на парад в честь Дня Победы в этому году. Соответственно, не получил такого приглашения и Александр Лукашенко. Об этом сообщили в Кремле.

При этом пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что Лукашенко может приехать, если захочет.

– Мне не известно о том, что Александр Григорьевич [Лукашенко] хотел бы присутствовать на параде. Но у нас Союзное государство, Александр Григорьевич может собраться и прилететь, здесь никаких проблем нет, – уточнил Песков, его цитирует ТАСС.

Он добавил, что каких-то особых, специальных приглашений не рассылалось.

– Но это не значит, что наши ближайшие соседи, союзники не могут при желании разделить с нами радость Дня Победы, – сказал Песков.

Ранее в общении с журналистам он объяснил, что нынешний День Победы не юбилейный, поэтому приглашения не рассылались.

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