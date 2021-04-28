В Минске заработали парки аттракционов: прогулялись с первыми посетителями и посмотрели город с высоты птичьего полета

В Минске начали работать парки аттракционов.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Ранее «Комсомолка» уже писала о том, когда в Минске откроются парки аттракционов и, главное, какими новинками порадуют минчан.
Парки аттракционов в Минске начали работать с 28 апреля.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Несмотря на все еще довольно прохладную погоду парки в Минске открыли по графику: 28 апреля.
Эмоции на горках у всех разные.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Корреспондент «Комсомолки» посмотрел, кто эти счастливчики первыми поспешившие в парки.
Вид на Минск с высоты.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Среди буднего дня ажиотажа не наблюдается. В парке немногочисленные посетители, которые по желанию катаются на любых аттракционах - очередей нет, можно не томиться в ожидании.
Последние приготовления к открытию сезона аттрационов.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Также в парке есть и работники, которые заканчивают последние приготовления к весенне-летнему сезону развлечений.
Всего в Минске 55 аттракционов в парках.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Кстати, всего на балансе минских «Городских парков» находится 55 аттракционов. Это общее количество каруселей, город и других устройств в Центральном детском парке имени Горького, парке культуры и отдыха Челюскинцев, парке 50-летия Великого Октября и парке 900-летия Минска.
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