В Минске заработали парки аттракционов: прогулялись с первыми посетителями и посмотрели город с высоты птичьего полета

В Минске начали работать парки аттракционов. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ранее «Комсомолка» уже писала о том, когда в Минске откроются парки аттракционов и, главное, какими новинками порадуют минчан.

Парки аттракционов в Минске начали работать с 28 апреля. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Несмотря на все еще довольно прохладную погоду парки в Минске открыли по графику: 28 апреля.

Эмоции на горках у всех разные. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Корреспондент «Комсомолки» посмотрел, кто эти счастливчики первыми поспешившие в парки.

Вид на Минск с высоты. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Среди буднего дня ажиотажа не наблюдается. В парке немногочисленные посетители, которые по желанию катаются на любых аттракционах - очередей нет, можно не томиться в ожидании.

Последние приготовления к открытию сезона аттрационов. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Также в парке есть и работники, которые заканчивают последние приготовления к весенне-летнему сезону развлечений.

Всего в Минске 55 аттракционов в парках. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Кстати, всего на балансе минских «Городских парков» находится 55 аттракционов. Это общее количество каруселей, город и других устройств в Центральном детском парке имени Горького, парке культуры и отдыха Челюскинцев, парке 50-летия Великого Октября и парке 900-летия Минска.

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