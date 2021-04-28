Ученые нашли способ уничтожить коронавирус за секунду. Фото: pixabay

Группа ученых из Техасского университета A&M создала прибор, который позволяет мгновенно уничтожить коронавирус SARS-CoV-2. Выводы исследователей опубликованы в пресс-релизе на сайте Phys.org.

Устройство представляет собой секцию трубки из нержавеющей стали, через которую пропускается раствор с коронавирусом. Когда прибор нагревается до 72 градусов по Цельсию всего на полсекунды титр вируса в растворе уменьшается в 100 тысяч раз. Ученые пояснили, что этого достаточно, чтобы нейтрализовать инфекцию.

По их данным, такой метод можно использовать в существующих системах отопления, вентиляции и кондиционирования.