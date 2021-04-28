В больнице умер 17-летний парень, который совершил самоподжог и обгорел на 90%

Парень в Лунинецком районе поджог себя в заброшенном здании. Фото: pixabay.com.

Ранее «Комсомолка» сообщала о трагическом происшествии в Лунинецком районе. В субботу, 24 апреля, стало известно о том, что в агрогородке Полесский 17-летний парень, находясь в заброшенном здании, облился неизвестной жидкостью и поджог себя.

На его истошные крики прибежали односельчане. Обгоревшего парня доставили в реанимацию, врачи диагностировали ожоги 90 процентов тела.

Врачи боролись за жизнь молодого человека, но спасти его не удалось. Во вторник, 27 апреля, он скончался в больнице.

По факту самосожжение возбуждено уголовное дело по подозрению в доведении до самоубийства (ч.2 ст.145 УК РБ), информирует БелТА со ссылкой на Следственный комитет.

- Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Следователи допрашивают всех возможных свидетелей, назначен ряд необходимых экспертных исследований, - прокомментировали в СК.

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