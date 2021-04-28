Вот как выглядит пункт вакцинации от коронавируса в ТРЦ «Экспобел» в Минске, где скоро начнут прививать от COVID-19

В торговых центрах оборудуют пункты вакцинации от "ковида". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В торгово-развлекательном центре «Экспобел» в ближайшее время должен заработать пункт для вакцинации от коронавируса.

Пока пункты вакцинации еще не приступили к работе. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В ТРЦ уже начали обустройство, есть необходимое для организации процесса оборудование. Визуально пункт вакцинации выделен информационными блоками-стендами, сообщающими: «Здесь можно сделать прививку от COVID-19».

Пункты для вакцинации выделяют стендами, чтобы их легко было найти. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Когда поясняют сотрудники ТРЦ, пока неизвестно, когда откроется пункт вакцинации. Также нет пока подробной информации о механике вакцинации.

Ранее «Комсомолка» по информации главных врачей минских поликлиник сообщала о том, что вакцинировать против коронавируса в Минске будут в торговых центрах, ЦУМЕ и, возможно, на Комаровском рынке.

Пока пункт вакцинации в ТРЦ "Экспобел" работать не начал. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Уже есть договоренности с администрациями нескольких крупных торговых объектов. Они готовы предоставить площадки для организации прививочных пунктов, - сообщали медики.

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