Беларусь
Еще
Беларусь
Еще
Беларусь
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Минск28 апреля 2021 16:41

Вот как выглядит пункт вакцинации от коронавируса в ТРЦ «Экспобел» в Минске, где скоро начнут прививать от COVID-19

В торговом центре оборудуют пункт для вакцинации от коронавируса
Надежда БУТОВИЧ
КомментироватьОставить комментарий
В торговых центрах оборудуют пункты вакцинации от "ковида".

В торговых центрах оборудуют пункты вакцинации от "ковида".

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В торгово-развлекательном центре «Экспобел» в ближайшее время должен заработать пункт для вакцинации от коронавируса.

Пока пункты вакцинации еще не приступили к работе.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В ТРЦ уже начали обустройство, есть необходимое для организации процесса оборудование. Визуально пункт вакцинации выделен информационными блоками-стендами, сообщающими: «Здесь можно сделать прививку от COVID-19».

Пункты для вакцинации выделяют стендами, чтобы их легко было найти.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Когда поясняют сотрудники ТРЦ, пока неизвестно, когда откроется пункт вакцинации. Также нет пока подробной информации о механике вакцинации.

Ранее «Комсомолка» по информации главных врачей минских поликлиник сообщала о том, что вакцинировать против коронавируса в Минске будут в торговых центрах, ЦУМЕ и, возможно, на Комаровском рынке.

Пока пункт вакцинации в ТРЦ "Экспобел" работать не начал.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Уже есть договоренности с администрациями нескольких крупных торговых объектов. Они готовы предоставить площадки для организации прививочных пунктов, - сообщали медики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 28 апреля 2021 года: достигли психологического рубежа в 355 тысяч заболевших, а за сутки еще +1255 и 10 умерших.

Мы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Беларуси на 28 апреля 2021 (подробности).

В Гродно вакцинируют от ковида на рабочих местах: мобильные бригады медиков выезжают на предприятия.

Всего в регионе планируют привить 240 тысяч человек (подробности).

Новая опасная мутация SARS-CoV-2 и вакцина белорусской расфасовки в поликлиниках.

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Беларуси на среду, 28 апреля 2021 года (подробности).

Коронавирус в Беларуси