Что-то с пальцами не то: Подольская напугала поклонников своим видом на отдыхе

Наталья Подольская. Фото: Instagram

Певица Наталья Подольская вызывала беспокойство у своих поклонников, опубликовав свежий снимок с отдыха на Мальдивах. Она проводит отпуск вместе с супругом Владимиром Пресняковым и двумя своими сыновьями.

Артистка поделилась кадрами, на которых позирует в свободной футболке и коротких шортах. Многие подисчики Подольской отметили, что она быстро пришла в форму после родов, однако некоторых напугал ее вид: певицу сочли слишком худой.

«Очень худая, не красиво», «Очень худенькая, уже слишком, излишняя худоба возраст добавляет, остановитесь», «С этой худобой выглядите лет на 50», «Очень пострела», «Выглядит изможденной», – высказали они мнения в комментариях.

Тем временем особенно внимательные подписчики заметили, что у артистки проблемы с ногами.

Подольская напугала поклонников своим видом на отдыхе. Фото: Instagram

«На стопах кости выпирают надо делать операцию это дальше ещё хуже будет они растут и больно ходить будет…», «…мне тоже сразу бросились в глаза косточки на ногах. Красный лак привлекает внимание», «Наталья, вы с косточками на ногах ничего не думали сделать?)», «Что то с пальцами на ногах не то», – написали поклонники певицы.

Недавно Подольская показала снимок в васильковом бикини и восхитила подписчиков своей фигурой.

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