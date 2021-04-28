В Минэнерго прокомментировали информацию о приостановке поставок оборудования Siemens

В Министерство энергетики Беларуси поступило много запросов от СМИ по поводу поставок оборудования Siemens. Фото: pixabay

В Министерство энергетики Беларуси поступило много запросов от СМИ по поводу поставок оборудования Siemens. В связи с этим в Telegram-канале Минэнерго опубликовали комментарий.

«Официально информации о приостановке поставок оборудования в рамках проекта по строительству в Беларуси пиково-резервных источников от компании в министерство не поступало», – заявили в Минэнерго.

27 апреля в Министерстве энергетики состоялась рабочая встреча с представителями компании Siemens, где обсуждался ход реализации проекта, включая сроки поставок оборудования. В настоящее время на площадках сооружения находятся технические специалисты компании.

«Проектом предусматривается строительство пиково-резервных энергоисточников на базе газотурбинных установок на четырех электростанциях ГПО «Белэнерго»: Березовская и Лукомльская ГРЭС, Новополоцкая ТЭЦ и ТЭЦ-5 - суммарной мощностью 800 МВт. Их ввод в эксплуатацию запланирован в 2022 году. По всем проектам ведутся строительно-монтажные работы», – добавили в Минэнерго.

Там также отметили, что по контракту белорусская сторона осуществила авансовые платежи для изготовления оборудования компанией Siemens под выданные банковские гарантии. Часть оборудования уже отгружена. Контракты предусматривают штрафные санкции в случае срыва компанией договорных обязательств.

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Там заявили, что работа самого портала не нарушалась (подробности).