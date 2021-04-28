До +13 днем: прогноз погоды в Беларуси на Пасху 1 - 2 мая

На выходных, 1 - 2 мая, в Беларуси погода будет облачной с прояснениями, но и, вероятно, с осадками. Фото: pixabay.com.

Тепло в Беларусь начнет возвращаться уже с четверга, 29 апреля. Синоптики обещают до +19 градусов днем в некоторых районах.

А в пятницу, 30 апреля, погоду будет обуславливать система фронтов, перемещающая в Беларусь из Польши, информирует ресурс meteoinfo.by. В этот день временами могут пройти дожди, а в некоторых регионах днем даже прогремят грозы. Ночью похолодает до +5…+10 градусов, но днем уже будет довольно тепло, хотя температура будет контрастно отличаться: от +9 по северу до +19 градусов на юго-востоке. Ветер будет юго-западного направления, днем с меняющимся на северо-западный вектор, но при грозах - сильный и порывистый.

Теряющие активность атмосферные фронты окажут влияние и на погоду на выходных. В субботу, 1 мая, в ночные часы по востоку Беларуси прогнозируются непродолжительные дожди, но днем, в основном, будет без осадков. Ночью температура опустится до 0…+7 градусов, а днем воздух прогреется до +9…+16 тепла. Ветер в течение суток - северо-западного направления умеренный.

Прогноз погоды на Пасху в эфире ОНТ озвучил белорусский метеоролог Дмитрий Рябов.

Он сообщил, что погода на выходных, в общем, будет облачной с прояснениями, но и с кратковременными осадками. В воскресенье, 2 мая, в середине дня потеплеет до +8…+13 градусов выше ноля.

Кстати, 7 апреля в Беларуси праздновали Благовещенье, а на этот день по приметам, можно угадать погоду на Благовещенье. В народе говаривали: «Какая погода на Благовещенье - такая и на Пасху будет». Напомним, на Благовещенье в 2021-ом году в Беларуси шел дождь и даже выпал снег.

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