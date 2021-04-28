Международный Конгресс юридических служб LawSpring-2021 пройдет в Минске

21 мая в Минске пройдет Международный Конгресс юридических служб LawSpring-2021 - единственное в Беларуси комплексное и крупномасштабное мероприятие для руководителей юридических департаментов и юристов-практиков. Организаторами мероприятия выступили журнал «Юрист» и Образовательный центр «Профессиональный интерес».

- LawSpring - это знаковое для юридического сообщества Беларуси мероприятие, которое объединяет руководителей юридических подразделений и юристов ведущих предприятий страны. Площадка для обмена опытом и выработки решений по вопросам построения эффективной работы юридической службы, управления бизнес-процессами, автоматизации и использования новых технологий в работе юридической службы, - рассказали «КП» организаторы.

В этом году по традиции в начале конгресса состоится общая пленарная сессия, после которой участники смогут посетить одну из двух параллельных сессий - «Управление» или «Право». Участник может выбрать любой блок из основной и дополнительных сессий по своему усмотрению.

Каждый специалист формирует индивидуальную программу обучения, подходящую под потребности компании. Также впервые пройдет активность CLUBHOUSE и закрытая встреча для участников PLC-клуба. По окончании участников ждут вечерний фуршет и интеллектуальная игра.

В качестве спикеров выступят бизнес-тренеры, представители крупнейших адвокатских бюро и юридических компаний, инхаус-юристы, обладающие практическим опытом в той или иной сфере.

Среди тем, которые обсудят на сессии «Управление» - современный и эффективный подход в построении юридического департамента; Agile-подход к управлению юридическими проектами; закрытая встреча участников professional legal community «построение персонального бренда инхаус-юриста».

А в рамках сессии «Право» пройдет Круглый стол «Актуальные вопросы государственного контроля и надзора в предпринимательской сфере». Также участники обсудят комплаенс антимонопольных рисков, а темой Clubhouse станут «Секреты успешных юристов: как справиться со страхом публичных выступлений».

В качестве дополнительных активностей участникам предложат мастер-класс «эмоциональный интеллект: инструктаж для деловых отношений» и Workshop «экономим время на договорной работе: 3 шага к оптимизации».

Ознакомиться с программой и зарегистрироваться на конгресс можно по ссылке: profint.by/lawspring. Конгресс пройдет в отеле Renaissance по пр-ту Дзержинского, 1Е с 9.00 до 22.00. Стоимость участия - от 310,5 до 648 рублей (с учетом скидки 10% при оплате по 7 мая).