СК: расследование уголовного дела в отношении Тихановского и Статкевича завершено

Сергею Тихановскому предъявили обвинения по нескольким статья Уголовного кодекса. Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Стало известно 28 апреля о том, что Следственным комитетом завершено расследование уголовного дела в отношении оппозиционных политических деятелей Сергея Тихановского и Николая Статкевича. Об этом БелТА проинформировали в главном следственном управлении СК.

В СК уточнили, что уголовное дело возбуждено кроме Тихановского и Статкевича и в отношении других лиц - всего обвиняемых по делу 6 человек.

По словам начальника ГСУ Следственного комитета Евгения Архиреева, фигурантов Тихановского, Сакова и Попова обвиняют в организации массовых беспорядков в 2020-ом году (ч.1 ст.293 УК РБ). Их же обвиняют в распространении группой лиц в сговоре материалов, направленных на разжигание социальной розни против представителей власти и правоохранителей (ч.3 ст.130 УК РБ), в угрозах Лидии Ермошиной, главе ЦИК (ч.2 ст.191 УК РБ), а также организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с применением насилия в отношении представителей власти (ч.1 ст.342 УК РБ).

В уголовном деле в отношении Статкевича и Тихановского - всего шесть обвиняемых. Фотоколлаж: архив КП.

- Статкевичу предъявлено обвинение в организации массовых беспорядков (ч.1 ст.293 УК РБ), - пояснил представитель СК.

И уточнил, что задержанных оппозиционеров Лосика и Цыгановича обвиняют в разжигании социальной вражды и розни в отношении представителей власти и правоохранительных органов, совершенные группой лиц (ч.3 ст.130 УК РБ), а также организация массовых беспорядков, сопровождавшихся погромами, поджогами, уничтожением имущества и вооруженным сопротивлением представителям власти (ч.1 ст.293 УК РБ).

СК передал уголовное дело в прокуратура для направления его в суд.

- Расследование в отношении скрывшихся обвиняемых и иных лиц продолжается, - заключил начальник главного следственного управления СК Евгений Архиреев.

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