В Гомеле судят мужчину, который обогатился на 600 тысяч долларов из-за технической ошибки банка

В Гомеле судят мужчину, который обогатился на 600 тысяч долларов Фото: Дарья ПУТЕЙКО

Стало известно продолжение истории о том, как смекалистый житель Добруша обманул банк на 600 тысяч долларов. Напомним, мужчина заметил техническую ошибку и обогатился. На онлайн-площадке по торговле валютами 49-летний добрушанин увидел невероятное: за 1 российский рубль давали 3,43 белорусского. На самом деле это была цена 100 российских рублей - в таком соотношении в белорусских банках принято выставлять курс. А в этом случае произошла техническая ошибка - кто-то по инерции поставил единичку вместо числа 100.

Хитрый мужчина направился в обменник в Гомеле, поменял там все свои сбережения в долларах на российские рубли, забросил их на карточку и уже онлайн продал за белорусские рубли.

Но мужчину нашли и сейчас его судят за кражу в особо крупном размере, пишет Tut.by. Вину он не признает. В суде мужчина заявил, что вернул деньги и хотел подписать с банком мировое соглашение, но не успел - его задержали и посадили в СИЗО.

В суде выступил начальник управления банка и рассказал свою версию произошедшего. С обвиняемым он пытался все уладить, когда тот еще был на свободе. Оказалось, что похищенные деньги мужчина положил на счет в другом банке. Часть суммы добрушанин вернул, готов был отдать и остальное, но затем отказался, мотивировав тем, что операции проводил законно и ничего не нарушил.

- Он нам давал все время надежду, но желания возвращать сумму у него не было, - сказал представитель банка.

В судебном процессе пока объявлен перерыв.