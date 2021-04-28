Один собирался справить нужду на Вечный огонь, а другой снимал на мобильник: пьяная компания натворила дел на Площади Победы в Минске

Нетрезвый хулиган заявил, что справит нужду на Вечный огонь. Фото: БелТА.

Инцидент с осквернением мемориала произошел в Минске на Площади Победы вечером 24 апреля. Подробности сообщила пресс-служба МВД в телеграм-канале.

Выпившая компания из трех парней и девушки, которым от 19 до 32 лет, осквернили монумент на Площади Победы.

Поздно вечером около 23.00 часов они оказались около Стеллы и Вечного огня. На Площади Победы продолжили пить алкоголь, вели себя неприемлемо, снимая свои нелицеприятные действия на видео.

Молодые люди вели себя вызывающе, опрокидывали на монумент турникеты. Фото: стоп-кадр | видео МВД.

- Все четверо вели себя вызывающе, опрокидывали на монумент турникеты. Один из парней намеревался справить естественную нужду на Вечный огонь, а другой снимал все это на мобильный телефон, - сообщил замначальника МОБ ГУВД Мингорисполкома Виталий Семенцов.

Нарушителей задержали сотрудники ОМОНа. В отношении задержанных СК возбудил уголовное дело по обвинению в злостном хулиганстве.

- Не было умысла осквернить или что-то показать. Очень стыдно за это, - сказал на видео правоохранителей один из нарушителей.

Девушка объяснила поступки тем, что была пьяная. Еще один фигурант сказал, что у него «большие провалы [в памяти - Прим.]». Все раскаялись и признали вину.

В пресс-службе МВД подчеркнули, что особенно кощунственно этот позорный поступок выглядит накануне Дня Победы, святого для каждого белоруса праздника.

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