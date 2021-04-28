«Cемь лет ищу сестру Эллу»: россиянин узнал от родных об оставленной в советский период в Беларуси родной сестре

Россиянин ищет сестру, которая родилась в Барановичах в 1980-ом году. Фото: pixabay.com.

Необычную семейную историю ресурсу Intex-press рассказал жителей Брянска Кирилл Алехин. Несколько лет назад россиянин узнал давнюю семейную тайну. Сначала его родные рассказали, а потом и мама призналась о том, что в 1979-ом году будучи на практике в Барановичах женщина забеременела. Молодой человек участия принимать не захотел, а своим родителям, которые были далеко от белорусского городка, признаться она побоялась. Но и делать аборт не хотела.

Работники роддома пообещали, что младенца передадут в хорошую семью. Фото: pixabay.com.

В середине зимы 30 января 1980 года женщина родила в Барановичском роддоме на свет девочку. Работники роддома пообещали, что малышку не направят в детдом, а отдадут в хорошую семью. Женщине разрешили назвать своего ребенка, она назвала новорожденную Эллой Владимировной Алехиной. С тех пор о судьбе девочки ей ничего неизвестно. Потом она вернулась в Россию, вышла замуж и через шесть лет родила мальчика, которого назвала Кириллом.

- На свое 28-летие я попросил маму об особом подарке - сказать, как зовут мою родную сестру. Мама сказала, что записала девочку: Элла Владимировна Алехина. Я вполне допускаю, что ее фамилия изменилась, - рассказал Кирилл Алехин.

Женщина родила девочку и оставила ее в роддоме. Фото: pixabay.com.

Мужчина признается, что после того, как узнал о существовании сестры, думает о ней каждый день. Долгое время пытался найти ее через соцсети, разных людей, но все безуспешно.

- Все, о чем я мечтаю, это встретиться, поговорить, объяснить, почему так сложилась жизнь и почему нашей маме пришлось так поступить. Я убежден, что родные люди должны быть вместе. Я очень надеюсь, что жители Барановичей и белорусы помогут мне в поисках моей сестры Эллы, - добавил россиянин.

Контакты Кирилла Алехина находятся в редакции ресурса Intex-press.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Я обещал, что его никакие проблемы не коснутся - и слово сдержу»: отец три недели ищет 16-летнего сына, который оставил телефон на вокзале в Бресте и исчез.

Алексея Василаке видели в России. Его отец Геннадий винит себя за то, что не прочувствовал сына: «Расслабился, наверное. Чересчур у нас все было хорошо». И пишет посты в Фейсбуке в надежде, что Леша их прочитает (подробности).

В больнице умер 17-летний парень, который совершил самоподжог и обгорел на 90%.

Возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства (подробности).

Стало известно, как именно малыши из Петрикова отравились таблетками и что с ними сейчас.

В УВД сообщили, что дети съели те таблетки, которые применяются при артериальной гипертензии, хронической сердечной недостаточности (подробности).