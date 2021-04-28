Есть ли массовый отток белорусов за границу, рассказали в МВД Фото: Оксана БРОВАЧ

В Министерстве внутренних дел Беларуси озвучили официальную версию по вопросу эмиграции граждан за рубеж. Начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун сообщил, что в ведомстве «сделали срез», но статистику он пока не готов предоставить. В то же время Бегун заявил:

- Думаю, что тенденция сохранилась с прошлого года. Массового оттока граждан Беларуси нет, - цитирует представителя МВД interfax.by, - но и массового прибытия иностранной рабочей силы тоже нет.

В агентстве напомнили, что по информации, озвученной главой департамента в октябре 2020 года, накануне, с сентября Беларусь покинули около 13,5 тыс. человек. Из них примерно 10 тыс. человек уехали в Польшу, около 3 тыс. - в Украину и еще не более чем 500 человек в Литву и Латвию.

При этом Бегун отметил, что не стоит не связывать эмиграцию белорусов с «определенными событиями в стране».

Напомним, накануне сообщалось, что почти 9 тысяч программистов и IT-предпринимателей переехали из Беларуси в Польшу.