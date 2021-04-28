Вакцинирование запланировано на май-июнь, записались уже десятки тысяч человек - как идет вакцинация от коронавируса в Беларуси

Как идет вакцинация от коронавируса в Беларуси, рассказала специалист Фото: Павел МАРТИНЧИК

Десятки тысяч белорусов уже решились на то, чтобы пройти вакцинацию от коронавируса, рассказала заместитель главврача по эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ирина Глинская. По ее словам, постоянно возрастает число тех, кто решил сделать прививку:

- Если в январе это были какие-то еще сотни людей и не сказать, что настолько активно шла вакцинация, то сейчас в каждой поликлинике страны достаточно большой список ожиданий, - заявила специалист в программе «ОбъективНо» на телеканале ОНТ.

Представитель РЦГЭиОЗ рассказала, что вакцинирование запланировано на май-июнь нынешнего года. Использовать при этом будут российский препарат «Спутник V», произведенный в Беларуси.

Напомним, по информации Минздрава Беларуси на 27 апреля, более 270,5 тысячи человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, а более 93,5 тысячи человек прошли полный курс вакцинации.