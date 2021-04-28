«Необходимые развязки будут найдены». Беларусь передала России 26 программ по интеграции

Беларусь передала России 26 программ по интеграции Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Беларусь предоставила России проекты 26 союзных программ по интеграции. Кроме того, разрабатываются еще две программы, сообщил глава белорусского правительства Роман Головченко на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Переданные программы уже зарезервированы, отметил Головченко.

- По нашему с вами поручению заместители руководителей правительств возглавляют работу и продолжают конструктивные переговоры по этой тематике, - цитирует белорусского премьера belta.by. - Уверен, что все необходимые развязки будут найдены в интересах обеих сторон.

По словам Головченко, его радует «хорошая динамика сотрудничества», которая «прослеживается практически со всеми регионами России».

Что касается дальнейших планов, то это Форум регионов, который должен пройти летом. Затем намечаются заседания Совмина Союзного государства и Высшего госсовета - последнее запланировано на осень 2021 года.

Напомним, ранее российский премьер Мишустин привез в Минск план об интеграции налоговых систем.