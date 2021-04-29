В Климовичском районе 23-летнюю женщину после недели поисков нашли мертвой в болоте

Молодую женщину искали неделю и нашли мертвой в болоте. Фото: ПСО "Феникс".

Трагическую новость сообщили в могилевком поисково-спасательном отряде «Феникс». Молодая женщина, которая пропала 18 апреля, 24 апреля была найдена мертвой.

Анне Солдатенковой было 23 года, она жила в деревне Хотовиж Климовичского района. 18 апреля Анна ушла из дома и с тех пор о ее судьбе ничего не было известно.

24 апреля волонтеры «Феникса» вместе с сотрудниками милиции, спасателями и другими службами проводили поисковую операцию в Хотовиже и в окрестностях деревни. Тело девушки нашли в болоте.

Как сообщает ОСВОД, у Анны случился приступ эпилепсии.

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