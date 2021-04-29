Белорусам пришли странные сообщения о 519 рублях, они заподозрили мошенничество. Вот что это было на самом деле

Вот такие смс пришли многим клиентам Белинвестбанка. Фото: Могилев.Онлайн.

28 апреля многие белорусы получили смс из Белинвестбанка о зачислении на счет 519 рублей. Некоторым от того же банка пришли сообщения о том, что их карты заблокированы. Когда адресаты проверили свои счета, оказалось, что никаких денег на них не поступало. Кстати, и «заблокированные» карточки нормально работали.

Сообщения пришли даже тем, у кого давно истек срок действия карты и тем, кто перестал быть клиентом Белинвестбанка. Люди заподозрили, что это какая-то новая схема мошенничества.

В Белинвестбанке клиентов успокоили: это не мошенники, рассылка действительно пришла из банка. В системе произошел технический сбой, поэтому кому-то из клиентов, настоящих и бывших, пришло сообщение о зачислении 519 рублей, а кому-то – о блокировке платежной карты.

На сайте банк извинился перед клиентами: «Благодарим за понимание и приносим извинения за возможные неудобства».

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