«Дом большой, зеленый». В Бресте потерялась пятилетняя девочка, ее нашли инспекторы ГАИ

Девочку с самокатом нашли в трех километрах от дома около десяти вечера. Фото: кадр из видео МВД.

Девочку с самокатом, которая стояла на тротуаре и плакала, инспекторы ГАИ заметили на улице Рябиновой в Бресте около десяти часов вечера. Милиционеры спросили, что случилось, и малышка ответила, что потерялась.

Девочка не смогла назвать свой адрес, рассказала только, что дом большой и зеленый. Инспекторы вместе с ней обошли ближайшие дворы. «Большого зеленого дома» не нашли. По наводящим вопросам выяснили, что малышка живет в другом районе города, в трех километрах от того места, где ее нашли сотрудники ГАИ.

-Посадив малышку в патрульную машину, инспекторы поехали на улицу Махновича в микрорайоне «ЮЗМР». В одном из дворов было многолюдно. Как оказалось, отец вместе с жильцами дома уже искали пропавшего ребенка, - рассказала официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук.

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