В налоговой пояснили, что нужно будет делать ритейлу с остатками продукции Nivea, Skoda и другой «запрещенки» после 5 мая Фото: Инна КОРСАК

В Министерстве по налогам и сборам пояснили, что нужно будет делать ритейлу с остатками продукции Nivea, Skoda и другой «запрещенки» после 5 мая. Информация об этом была опубликована на сайте ведомства.

Напомним, что продукцию Nivea, Skoda, Liqui Moly и другую правительство внесло в список товаров, которые запрещены для ввоза и реализации в Беларуси. В Министерстве по налогам и сборам напомнили, что уже с 5 мая необходимо приостановить оптовую и розничную продажу данных товаров и пройти маркировку, чтобы распродать остатки товара.

До 13 мая ритейлу, который примет решение промаркировать остатки продукции, необходимо будет провести их инвентаризацию (в том числе и остатков во вскрытой потребительской упаковке) и оформить опись в двух экземплярах. В инвентаризационную опись не нужно включать остатки товара, у которых истек срок годности.

До 18 мая два экземпляра описи нужно представить в инспекцию МНС по месту постановки на учет.

- Инспекция МНС в день представления инвентаризационных описей проставляет в них отметки о дате приема, после чего один из экземпляров возвращает субъекту торговли, а копию второго экземпляра в течение пяти рабочих дней направляет в РУП «Издательство «Белбланкавыд», - отметили в МНС.

В налоговой уточнили, что за специальные контрольные знаки нужно будет заплатить. После этого не позже 5 июля необходимо промаркировать остатки товаров без вскрытой потребительской упаковки (в течение 60 календарных дней с даты запрета на ввоз).

- Затем можно реализовывать остатки товаров после их маркировки специальными контрольными знаками. Реализовывать или использовать остатки товаров во вскрытой потребительской упаковке без маркировки их специальными контрольными знаками в течение 60 календарных дней с даты проведения инвентаризации, но не более установленного срока годности, - пояснили в налоговой.

В ведомстве заявили, что будут контролировать ввоз на территорию Беларуси и продажу запрещенных товаров в торговых объектах, на рынках, в интернет-магазинах, в сети, на выставках и ярмарках.

- В случае выявления не маркированных специальными контрольными знаками запрещенных товаров лицами, во владении которых находятся указанные товары, должностными лицами налогового органа будут выдаваться требования о запрете реализации запрещенных товаров, о необходимости вывоза их за пределы Беларуси, - рассказали в МНС.

И добавили, что в случае невыполнения требования должностного лица налогового органа к виновным лицам будут применять меры административной ответственности.

- Будет применять меры административной ответственности, которые предусмотрены статьей 24.3 КоАП. В отношении лиц, которые осуществляют реализацию запрещенных товаров в нарушение установленного порядка, будет вестись административный процесс по статье 13.3 КоАП, - подчеркнули в налоговой.

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